Марокко предоставит Украине запчасти для танков Т-72
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. По рекомендации США Марокко поставит в Украину запчасти для танков Т-72, это впервые, когда страна в Африке оказывает военную помощь украинской стороне. Об этом информирует Le Journal De L’afrique, передает УНН.
Детали
Издание напоминает, что в апреле США искали танки Т-72 для снабжения их ВСУ. Позже Польша предложила свою помощь.
5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за предоставление танков Т-72.
А 4 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в декабре Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков благодаря решению Нидерландов, США и Чехии.
Напомним
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall изготовит две системы ПВО ближнего радиуса действия Skynex для Украины.