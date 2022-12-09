Марокко предоставит Украине запчасти для танков Т-72

Детали

Издание напоминает, что в апреле США искали танки Т-72 для снабжения их ВСУ. Позже Польша предложила свою помощь.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за предоставление танков Т-72.

А 4 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в декабре Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков благодаря решению Нидерландов, США и Чехии.

Напомним

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall изготовит две системы ПВО ближнего радиуса действия Skynex для Украины.