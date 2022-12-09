Марокко надасть Україні запчастини для танків Т-72
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. За рекомендацією США Марокко поставить в Україну запчастини для танків Т-72, це вперше, коли країна в Африці надає військову допомогу українській стороні. Про це інформує Le Journal De L’afrique, передає УНН.
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Видання нагадує, що у квітні США шукали танки Т-72 для постачання їх ЗСУ. Пізніше Польща запропонувала свою допомогу.
5 листопада президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам, США та Чехії за надання танків Т-72.
А 4 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у грудні Україна отримає перші 26 відновлених та модернізованих танків завдяки рішенню Нідерландів, США та Чехії.
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