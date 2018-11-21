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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97267 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141226 просмотра

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7 марта, 17:42 • 138412 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133271 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 126874 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141559 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

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Марокканка убила своего любовника и скормила его тело пакистанцам

Марокканка убила своего любовника и скормила его тело пакистанцам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Марокканка убила своего любовника и скормила его тело пакистанским рабочим под видом национального блюда. 30-летняя женщина совершила преступление еще три месяца назад, но разоблачили её лишь недавно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Прокурор сообщает, что марокканскую женщину обвиняют в убийстве ее любовника и приготовлении его останков пакистанским рабочим в ОАЭ. Три месяца назад женщина убила своего парня, но преступление разоблачили лишь недавно, когда в блендере женщины был обнаружен человеческий зуб", - говорится в сообщении британского издания.

Женщина встречалась с жертвой в течение семи лет. Убийство произошло из-за заявления мужчины, что он собирается жениться на ком-то из Марокко.

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"Полиция не раскрывает подробностей убийства. Все, что они сообщили, это что его девушка приготовила останки жертвы как традиционное блюдо из риса и мяса для пакистанских граждан, работавших рядом.

Об убийстве узнали только тогда, когда брат жертвы пошел искать его в своем доме в городе Аль-Айн. Там он нашел человеческий зуб внутри блендера. Брат жертвы продолжал настаивать полиции о том, что его брат пропал без вести. Полиция провела ДНК-тест зуба и подтвердила, что он принадлежит жертве", - рассказывают в издании.

По информации полиции, женщина сначала сообщила брату, что она выгнала жертву из дома. Однако позже она раскаялась и признала убийство в ходе серии допросов полиции, объясняя свои действия тем, что это был момент "безумия" в ее жизни.

Как добавляется в сообщении издания, женщина заручилась помощью друга, чтобы очистить квартиру после убийства.

Как сообщал УНН, в Одесской области задержали подозреваемого в жестоком убийство и каннибализме.

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