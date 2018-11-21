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Марокканка вбила свого коханця та згодувала його тіло пакистанцям

Марокканка вбила свого коханця та згодувала його тіло пакистанцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Марокканка вбила свого коханця та згодувала його тіло пакистанським робітникам під виглядом національного блюда. 30-річна жінка скоїла злочин ще три місяці тому, але викрили її лише недавно. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

"Прокурор повідомив, що марокканську жінку звинувачують у вбивстві її коханця та приготуванні його останків пакистанським робітникам в ОАЕ. Три місяці тому жінка вбила свого хлопця, але злочин був виявлений лише нещодавно, коли в її блендері було виявлено людський зуб", - йдеться в повідомленні британського видання.

Жінка мала стосунки з жертвою протягом семи років. Вбивство відбулось через заяву чоловіка, що він збирається одружитись з кимось іншим з Марокко.

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"Поліція не розкриває подробиць вбивства. Все що вони повідомили, це що його дівчина приготувала залишки як частину традиційного блюда з рису та м'яса для пакистанських громадян, які працювали поруч.

Про вбивство дізнались лише тоді, коли брат жертви пішов шукати його у своєму будинку у місті Аль-Айн. Там він знайшов людський зуб усередині блендера. Брат жертви продовжував наголошувати поліції про те, що його брат пропав без вісті. Поліція провела ДНК-тест зубу та підтвердила, що він належить жертві", - розповідають у виданні.

За інформацією поліції, жінка спочатку повідомила брату, що вона вигнала жертву з дому. Однако пізніше вона розкаялась і визнала вбивство під час серії допитів поліції, виправдовуючи свої дії тим, що це був момент "божевілля" в її житті.

Як додається у повідомленні видання, жінка заручилася допомогою друга, щоб очистити квартиру після вбивства.

Як повідомляв УНН, на Одещині затримали підозрюваного у жорстокому вбивсті та канібалізмі.

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