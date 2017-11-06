Марокканец угрожал расправой над школьниками в Мадриде

По информации правоохранителей, инцидент произошел в одном из учебных заведений Мадрида. При себе у 44-летнего марокканца была емкость, в которой, якобы, находилась ядовитое вещество. Мужчина угрожал убить школьников, "как ягнят".

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Персонал учебного заведения и несколько родителей, которые привели детей на занятия, смогли задержать мужчину до приезда полиции. Оказалось, что бутылка была пуста, а при себе у него не было ни холодной, ни огнестрельного оружия.

В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранительные органы не исключают, что марокканец страдает психическим расстройством.