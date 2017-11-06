Мароканець погрожував розправою над школярами у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Правоохоронні органи Іспанії затримали підданого Марокко, який зайшов в школу і погрожував розправою над дітьми, вигукуючи гасла на славу Аллаха. Про це повідомляє газета El Mundo, передає УНН.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався в одному з навчальних закладів Мадрида. При собі у 44-річного марокканця була ємність, у якій, нібито, перебувала отруйна речовина. Чоловік погрожував вбити школярів, "як ягнят".
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Персонал навчального закладу і кілька батьків, які привели дітей на заняття, змогли затримати чоловіка до приїзду поліції. Виявилося, що пляшка була порожня, а при собі у нього не було ні холодної, ні вогнепальної зброї.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронні органи не виключають, що марокканець страждає психічним розладом.