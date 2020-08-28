Маркив: Судят не меня, а Украину

КИЕВ. 29 августа. УНН. Заключенный в Италии нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что судят не его, а Украину для того, чтобы лоббировать российские интересы. Об этом он заявил во время общения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.