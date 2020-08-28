Марків: Судять не мене, а Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Ув’язнений у Італії нацгвардієць Віталій Марків заявив, що судять не його, а Україну для того, щоб лобіювати російські інтереси. Про це він заявив під час спілкування з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Я розумію, що судять не мене, а Україну. Щоб створити прецедент цією справою. Лобіювати російські інтереси. І зрештою зняти санкції. Всі тут розуміють, що це за справа”, — сказав він.
Віталій розповів, що завдяки зусиллям України, в нього під час більш ніж трирічного ув’язнення була можливість зустрітися з дружиною.
Міністр внутрішніх справ показав Віталію фото із Софійської площі в центрі Києва, де розміщено великий банер на підтримку бійця.
“Ми пам’ятаємо про тебе, навіть День Незалежності святкували на тлі банера на твою підтримку”, — відмітив Арсен Аваков.
Як раніше повідомлялося в УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з матір’ю ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа — Оксаною Максимчук та обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду.
Нагадаємо, як раніше повідомлялося, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.
До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.
Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.