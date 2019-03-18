Маркевич прокомментировал натурализации Мораеса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал мнения относительно натурализации форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса. Об этом он рассказал в комментарии "Tribuna.com", передает УНН.
Заслуженный тренер Украины нормально воспринял новость о натурализации игрока "горняков".
"Абсолютно нормально. Парень хочет играть за сборную, в чем вопрос? Тем более, что впереди у нас есть проблемы", - сказал Маркевич.
Однако стоит ли вызвать Мораеса на ближайшую игру отбора сборной с Португалией, он не стал отвечать.
"Наверное, вопрос о вызове Мораеса на ближайшие матчи надо адресовать главному тренеру", - добавил Маркевич.
Примечательно, что в истории футбольной сборной Украины были два натурализованных футболиста - Эдмар и Марлос, который сейчас выступает в составе "желто-синих".
Напомним, нападающий Мораес получил украинское гражданство.