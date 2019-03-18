Маркевич прокоментував натуралізацію Мораеса
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував думки стосовно натуралізації форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса. Про це він розповів в коментарі "Tribuna.com", передає УНН.
Заслужений тренер України нормально сприйняв звістку про натуралізацію гравця "гірників".
"Абсолютно нормально. Хлопець хоче грати за збірну, в чому питання? Тим більше, що попереду у нас є проблеми", - сказав Маркевич.
Проте чи варто викликати Мораеса на найближчу гру відбору збірної із Португалією, він не став відповідати.
"Напевно, питання про виклик Мораеса на найближчі матчі треба адресувати головному тренеру", - додав Маркевич.
Примітно, що в історії футбольної збірної України були двоє натуралізованих футболісти – Едмар та Марлос, який нині виступає у складі "жовто-блакитних".
Нагадаємо, нападник Мораес отримав українське громадянство.