Маркевич о "деле Мораеса": так интересы сборной, как Павелко, не отстаивал ни один украинский функционер
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Таким образом, натурализация бразильца была признана правомерной, и никаких технических поражений украинской сборной засчитано не будет (на этом настаивали федерации-заявители). Это важная победа для украинского футбола. Такое мнение высказал экс-наставник сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич в комментарии корреспонденту УНН.
По его словам, президент УАФ Андрей Павелко, генсек УАФ Юрий Записоцкий и вся команда ассоциации приложили максимум усилий, чтобы защитить интересы сборной.
"Андрей Павелко отстаивал честь Украины в этом деле, как никто и никогда раньше. Это его безусловная заслуга, он боролся от начала и до конца. Он же член исполкома УЕФА, ко всему. И он отстаивал в первую очередь. Записоцкий также приложил усилия. Переживали все, но правда на нашей стороне, и апелляционный комитет УЕФА подтвердил это. Как говорится, "друзьям на радость, а врагам утерли нос". За нами правда, и мы это доказали", - сказал Маркевич.
Он также добавил, что были "враги", которые хотели "сделать" украинской команде "пакость".
"У них - не получилось. Поэтому, я считаю, что это победа Украины: с чем я всех поздравляю", - резюмировал он.
Напомним, по данным спортивного журналиста Игоря Бурбаса, в вопросе апелляции по делу футболиста Жуниора Мораеса чиновников УЕФА против УАФ настраивала юрист Григория Суркиса Ольга Жуковская.