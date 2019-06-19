Маркевич про "справу Мораеса": так інтереси збірної, як Павелко, не відстоював жоден український функціонер
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляцію Португалії та Люксембургу у справі Жуніора Мораеса. Таким чином, натуралізація бразильця була визнана правомірною, і жодних технічних поразок українській збірні зараховано не буде (на цьому наполягали федерації-заявники). Це важлива перемога для українського футболу. Таку думку висловив екс-наставник збірної України та "Дніпра" Мирон Маркевич у коментарі кореспонденту УНН.
За його словами, президент УАФ Андрій Павелко, генсек УАФ Юрій Запісоцький та вся команда асоціації доклали максимум зусиль аби захистити інтереси збірної.
"Андрій Павелко відстоював честь України у цій справі, як ніхто і ніколи раніше. Це його безумовна заслуга, він боровся від початку і до кінця. Він же член виконкому УЄФА, до всього. І він відстоював у першу чергу. Запісоцький також доклав зусиль. Переживали всі, але правда на нашому боці, і апеляційний комітет УЄФА підтвердив це. Як то кажуть, "друзям на радість, а ворогам втерли носа". За нами правда, і ми це довели", - сказав Маркевич.
Він також додав, що були "вороги", які хотіли "зробити" українській команді "пакість".
"У них – не вийшло. Тому, я вважаю, що це перемога України: з чим я всіх вітаю", - резюмував він.
Нагадаємо, за даними спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, в питанні апеляції у справі футболіста Жуніора Мораеса чиновників УЄФА проти УАФ налаштовувала юрист Григорія Суркіса Ольга Жуковська.