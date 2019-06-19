Маркевич про "справу Мораеса": так інтереси збірної, як Павелко, не відстоював жоден український функціонер

КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляцію Португалії та Люксембургу у справі Жуніора Мораеса. Таким чином, натуралізація бразильця була визнана правомірною, і жодних технічних поразок українській збірні зараховано не буде (на цьому наполягали федерації-заявники). Це важлива перемога для українського футболу. Таку думку висловив екс-наставник збірної України та "Дніпра" Мирон Маркевич у коментарі кореспонденту УНН.