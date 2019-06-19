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Маркевич про "справу Мораеса": так інтереси збірної, як Павелко, не відстоював жоден український функціонер

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляцію Португалії та Люксембургу у справі Жуніора Мораеса. Таким чином, натуралізація бразильця була визнана правомірною, і жодних технічних поразок українській збірні зараховано не буде (на цьому наполягали федерації-заявники). Це важлива перемога для українського футболу. Таку думку висловив екс-наставник збірної України та "Дніпра" Мирон Маркевич у коментарі кореспонденту УНН

Маркевич про "справу Мораеса": так інтереси збірної, як Павелко, не відстоював жоден український функціонер

За його словами, президент УАФ Андрій Павелко, генсек УАФ Юрій Запісоцький та вся команда асоціації доклали максимум зусиль аби захистити інтереси збірної.

"Андрій Павелко відстоював честь України у цій справі, як ніхто і ніколи раніше. Це його безумовна заслуга, він боровся від початку і до кінця. Він же член виконкому УЄФА, до всього. І він відстоював у першу чергу. Запісоцький також доклав зусиль. Переживали всі, але правда на нашому боці, і апеляційний комітет УЄФА підтвердив це. Як то кажуть, "друзям на радість, а ворогам втерли носа". За нами правда, і ми це довели", - сказав Маркевич.

Він також додав, що були "вороги", які хотіли "зробити" українській команді "пакість".

"У них – не вийшло. Тому, я вважаю, що це перемога України: з чим я всіх вітаю", - резюмував він.

Нагадаємо, за даними спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, в питанні апеляції у справі футболіста Жуніора Мораеса чиновників УЄФА проти УАФ налаштовувала юрист Григорія Суркіса Ольга Жуковська.

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