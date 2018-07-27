Маркевич посоветовал Суркису не переходить разумных границ в войне с Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В СМИ продолжаются попытки дискредитации Федерации футбола Украины и ее президента Андрея Павелка. По мнению Председателя Комитета национальных сборных ФФУ Мирона Маркевича, стоят за этим братья Суркисы, которые не могут смириться с утратой влияния в Федерации. Об этом он рассказал УНН, комментируя информацию о ложных обвинения Павелко в получении заработка от UEFA Events.
"Это просто какая –то грязная деятельность против Павелка. Его хотят скомпрометировать. Не всем нравится, что он сегодня является президентом ФФУ. Но я с ним проработал два года, и могу сказать, что он на своем месте", - сказал Маркевич.
По его мнению противостоят Павелко братья Сукисы, которые уже пошли на то, что втягивают в войну международные футбольные организации (UEFA Events, - ред).
"Это (ложь в СМИ, - ред.) не должно переходить разумных границ. Иначе все это плохо может кончиться для Украины и украинского футбола. Следует немного придержать свои амбиции", - посоветовал Маркевич.
Он добавил, что о работе Павелко на должности президента ФФУ не может сказать ничего плохого.
"Он (Павелко, - ред.) старается и хоть что-то делает для украинского футбола. Но, видимо, это не всем нравится", - резюмировал функционер.
Напомним, ФФУ высмеяла "юриста", обвинившего Павелко в конфликте интересов из-за должности в UEFA Events