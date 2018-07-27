Маркевич порадив Суркісу не переходити розумних меж у війні з Павелком

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У ЗМІ продовжуються спроби дискредитації Федерації футболу України та її президента Андрія Павелка. На думку Голови Комітету національних збірних ФФУ Мирона Маркевича, стоять за цим брати Суркіси, які не можуть змиритися з втратою впливу в Федерації. Про це він розповів УНН, коментуючи інформацію про помилкові звинувачення Павелка в отриманні заробітку від UEFA Events.

"Це просто якась брудна діяльність проти Павелка. Його хочуть скомпрометувати. Не всім подобається, що він сьогодні є президентом ФФУ. Але я з ним пропрацював два роки, і можу сказати, що він на своєму місці", - сказав Маркевич.

На його думку протистоять Павелко брати Сукіси, які вже пішли на те, що втягують у війну міжнародні футбольні організації (UEFA Events, - ред).

"Це (брехня в ЗМІ, - ред.) не повинно переходити розумних меж. Інакше все це погано може скінчитися для України і українського футболу. Слід трохи притримати свої амбіції", - порадив Маркевич.

Він додав, що про роботу Павелко на посаді президента ФФУ не може сказати нічого поганого.

"Він (Павелко, - ред.) намагається і хоч щось робить для українського футболу. Але, мабуть, це не всім подобається", - резюмував функціонер.

Нагадаємо, ФФУ висміяла "юриста", який звинуватив Павелко в конфлікті інтересів через посаду в UEFA Events

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