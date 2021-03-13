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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 24197 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 38820 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 102961 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139150 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192508 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192036 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 277097 просмотра

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Маркевич может вернуться в возрожденный "Металлист"

Маркевич может вернуться в возрожденный "Металлист"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Легендарный экс-тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич и функционер Евгений Красников могут получить работу в возрожденном "Металлисте" Александра Ярославского, передает УНН со ссылкой на Twitter журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Игоря Бурбаса.

Цитата

"Легендарное трио Ярославский-Красников-Маркевич может воссоединиться в возрожденном "Металлисте". Мирон Богданович рассчитывает вернуться в Харьков. Вот только уже не на тренерскую скамью, а в кресло функционера. Но только в 2023-м, когда клуб перейдет в собственность Ярославского", - отметил Бурбас.

Детали

В 2012 году Ярославский продал клуб Сергею Курченко. В 2016 году "Металлист" был исключен из списка участников УПЛ из-за долгов и потерял профессиональный статус. Через год генеральный прокурор Украины объявил о конфискации клуба у Курченко и передачи его в собственность города Харькова.

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Футболист сборной Украины поразил Маркевича своим прогрессом.

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