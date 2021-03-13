Маркевич може повернутися у відроджений "Металіст"

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"Легендарне тріо Ярославський-Красніков-Маркевич може возз'єднатися в відродженому "Металісті". Мирон Богданович розраховує повернутися до Харкова. Ось тільки вже не на тренерську лаву, а в крісло функціонера. Але тільки в 2023-му, коли клуб перейде у власність Ярославського", - зазначив Бурбас.

Деталі

У 2012 році Ярославський продав клуб Сергію Курченко. У 2016 році "Металіст" був виключений зі списку учасників УПЛ через борги і втратив професійний статус. Через рік генеральний прокурор України оголосив про конфіскацію клубу у Курченка і передачі його у власність міста Харків.

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Футболіст збірної України вразив Маркевича своїм прогресом.