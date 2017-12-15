Маркетинговая команда Eastern Beverage Trading стала лучшей в категории "алкогольных напитков"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Всеукраинская рекламная коалиция и исследовательская компания Factum Group определили лучшие маркетинговые команды Украины 2017 года в 14 категориях, передает УНН.
По данным рейтинга, компания Eastern Beverage Trading заняла первое место в категории алкогольных напитков. Второе место было отдано команде Bacardi Martini.
Отмечается, что в итоговый зачет рейтинга Best Marketing Teams включены только те номинации, в которых маркетинговые команды-победители набрали не менее 50% баллов. Такие компании имели как награды за эффективность и креативность, так и медийные бюджеты.
"Кроме победителей, в рейтинг включены маркетинговые команды, набравшие не менее 30 процентов баллов рейтинга", - подчеркнули оранизаторы.
При составлении рейтинга в 2017 году учитывались результаты креативного сезона за последний год, награды, которые получили кампании в конкурсе Best Marketing Innovations, медийные бюджетные показатели, количество имиджевых и промокампаний и тому подобное.
Добавим, что алкогольные бренды Eastern Beverage Trading, а именно Arctica, Medoff и Коктебель в этом году завоевали золотые награды в США.