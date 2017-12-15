Маркетингова команда Eastern Beverage Trading стала кращою у категорії "алкогольних напоїв"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Всеукраїнська рекламна коаліція та дослідницька компанія Factum Group визначили кращі маркетингові команди України 2017 року у 14 категоріях, передає УНН.
За даними рейтингу, компанія Eastern Beverage Trading зайняла перше місце в категорії алкогольних напоїв. Друге місце віддали команді Bacardi Martini.
Відзначається, що до підсумкового заліку рейтингу Best Marketing Teams включені лише ті номінації, в яких маркетингові команди-переможці набрали не менше 50% балів. Такі компанії мали як нагороди за ефективність і креативність, так і медійні бюджети.
"Крім переможців, до рейтингу включено маркетингові команди, які набрали не менше 30 відсотків балів рейтингу", - підкреслили оранізатори.
При складанні рейтингу в 2017 році враховувалися результати креативного сезону за останній рік, нагороди, які отримали кампанії в конкурсі Best Marketing Innovations, медійні бюджетні показники, кількість іміджевих і промокампаній тощо.
Додамо, що алкогольні бренди Eastern Beverage Trading, а саме Arctica, Medoff і Коктебель цього року завоювали золоті нагороди в США.