Марк Рютте : Украинские радары являются примером оборонных инноваций

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал украинские радарные системы примером эффективных инноваций в сфере обороны. Об этом он заявил во время дискуссии в комитете Европарламента по вопросам иностранных дел и безопасности, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

По мнению главы Альянса, инновационные подходы и совместные закупки вооружений способны значительно сократить оборонные расходы. В то же время Рютте подчеркнул, что текущий уровень финансирования обороны в 2% ВВП является недостаточным и требует роста до более 3%. Он отметил, что без применения современных технологий и кооперативных механизмов расходы могли бы достичь даже 3,6-3,7% ВВП.

Генсек также обратил внимание на роль совместных закупок через соответствующие агентства НАТО, что позволяет экономить ресурсы благодаря объединенным усилиям стран-членов. По его словам, именно коллективный подход и использование инноваций обеспечивают более эффективное использование финансов в оборонной сфере.

Отдельно Рютте отметил, что во время президентства Дональда Трампа страны НАТО превысили уровень расходов в 2% ВВП. Впрочем, он подчеркнул, что Альянсу необходимо продолжать работать над повышением финансирования, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности.

Напомним,

Генсек НАТО заявил, что создание отдельного европейского оборонного альянса потребует 8-10% ВВП и 15-20 лет.

Рютте раскритиковал идею создания "европейского НАТО"