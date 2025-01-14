Марк Рютте : Українські радари є прикладом оборонних інновацій

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав українські радарні системи прикладом ефективних інновацій у сфері оборони. Про це він заявив під час дискусії у комітеті Європарламенту з питань закордонних справ та безпеки, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

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На думку очільника Альянсу, інноваційні підходи та спільні закупівлі озброєнь здатні значно скоротити оборонні витрати. Водночас Рютте підкреслив, що поточний рівень фінансування оборони у 2% ВВП є недостатнім і потребує зростання до понад 3%. Він зауважив, що без застосування сучасних технологій і кооперативних механізмів витрати могли б сягнути навіть 3,6-3,7% ВВП.

Генсек також звернув увагу на роль спільних закупівель через відповідні агенції НАТО, що дозволяє економити ресурси завдяки об’єднаним зусиллям країн-членів. За його словами, саме колективний підхід і використання інновацій забезпечують ефективніше використання фінансів в оборонній сфері.

Окремо Рютте зазначив, що під час президентства Дональда Трампа країни НАТО перевищили рівень витрат у 2% ВВП. Втім, він підкреслив, що Альянсу необхідно продовжувати працювати над підвищенням фінансування, щоб забезпечити належний рівень безпеки.

Нагадаємо

Генсек НАТО заявив, що створення окремого європейського оборонного альянсу потребуватиме 8-10% ВВП та 15-20 років.

Рютте розкритикував ідею створення "європейського НАТО"