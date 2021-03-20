"Мариуполь" в матче с "Минаем" продлил безвыигрышную серию в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В первом матче 19 тура Украинской Премьер-лиги между "Мариуполем" и "Минаем" зафиксирована ничья, передает корреспондент УНН.
Детали
В первой половине активнее выглядели игроки "Мариуполя". Отметим удар слета от Мишнева (мимо ворот), его нереализованный выход с вратарем, а также попытку Очеретко (среагировал голкипер).
После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Ни одна команда в итоге так и не смогла отличиться, хотя моменты имели и те, и другие до последних секунд - 0:0.
Дополнение
"Минай", который пропускал голы в УПЛ в течение рекордных для клуба 10-ти игр, прервал неудачную серию, набрав 14 очков - 12 место. "Мариуполь" не может выиграть уже восемь поединков подряд в УПЛ - 9 ступень с 18 баллами.