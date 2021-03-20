"Маріуполь" у матчі з "Минаєм" продовжив безвиграшну серію в чемпіонаті України

Деталі

У першій половині активніше виглядали гравці "Маріуполя". Відзначимо удар зльоту від Мишньова (повз воріт), його нереалізований вихід з воротарем, а також спробу Очеретка (зреагував голкіпер).

Після перерви ситуація кардинально не змінилася. Жодна команда в підсумку так і не змогла відзначитися, хоча моменти мали й ті, й інші аж до останніх секунд – 0:0.

Доповнення

"Минай", який пропускав голи в УПЛ впродовж рекордних для клубу 10-ти ігор, перервав невдалу серію, набравши 14 очок – 12 місце. "Маріуполь" не може виграти вже вісім поєдинків поспіль в УПЛ – 9 сходинка з 18 балами.