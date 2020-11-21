"Мариуполь" и "Рух" не определили победителя в дебютной игре тура УПЛ

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. В стартовом поединке 10 тура Украинской Премьер-лиги с участием "Руха" и "Мариуполя" зафиксирована нулевая ничья, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Еще накануне матча произошло событие, которое непосредственно повлияло на него в команде с Юга Украины были зафиксированы случаи коронавирусного заболевания, причем среди тех, кто заболел, был ее наставник Остап Маркевич.

Поэтому во Львов делегация “Мариуполя” отправилась в урезанном виде. Этот аспект проявился буквально с первых минут: “Рух” прижал гостей на их половине поля, а те сосредоточились почти исключительно на контратаках. Львовяне контролировали мяч, фактически непрерывно нападали, однако им каждый раз не хватало того, что эксперты называют “последним пасом” — 0:0.

Добавим, в обоих клубов продолжилась серия ничьих в турнире: “Мариуполь” 8-й (13 очков), “Рух” 13-й (5).

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