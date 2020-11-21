"Маріуполь" та "Рух" не визначили переможця у дебютній грі туру УПЛ

Іще напередодні матчу сталася подія, котра безпосередньо вплинула на нього: в команді з Півдня України були зафіксовані випадки коронавірусного захворювання, причому серед тих, хто занедужав, був її наставник Остап Маркевич.

Отож до Львова делегація “Маріуполя” відправилася в урізаному вигляді. Цей аспект проявився буквально з перших хвилин: “Рух” притиснув гостей на їхній половині поля, а ті зосередилися майже винятково на контратакувальних діях. Львів’яни контролювали м’яч, фактично безупинно нападали, проте їм щоразу бракувало того, що експерти називають “останнім пасом” — 0:0.

Додамо, у обох клубів продовжилася серія нічиїх у турнірі: “Маріуполь” 8-й (13 очок), “Рух” 13-й (5).