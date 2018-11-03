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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117292 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155861 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148495 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138414 просмотра

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7 марта, 08:52 • 174302 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

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"Мариуполь" праздновал победу над аутсайдером чемпионата "Арсеналом"

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В очередном туре чемпионата Украинской Премьер-лиги "Арсенал-Киев" уступил в гостях ФК "Мариуполь", информирует УНН со ссылкой на пресс-службы команд.

В общем довольно равная игра до перерыва изменилась на существенное преимущество хозяев во второй половине матча, которыми были футболисты “Мариуполя”. “Арсенал” изредка проводил контратаки, одна из которых после выверенного паса Сагуткина просто обязан был завершать на 55-й минуте взятием ворот Сергей Семенюк.

Дважды довольно угрожающе бил по воротам Гальчука Нгейитала, но однажды не попал в створ ворот, а затем его удар головой взял голкипер хозяев. Судьба противостояния в пользу команды Александра Бабича была решена на 81-й минуте когда Вакула на правом фланге в штрафной переиграл Нгейиталу и с острого угла загнал мяч в сетку ворот “канониров” — 1:0.

Заметим, что следующую игру в пятнадцатом туре УПЛ “Арсенал” проведет 10 ноября на столичном стадионе “Динамо” против ФК “Александрия”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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