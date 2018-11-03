"Мариуполь" праздновал победу над аутсайдером чемпионата "Арсеналом"

В общем довольно равная игра до перерыва изменилась на существенное преимущество хозяев во второй половине матча, которыми были футболисты “Мариуполя”. “Арсенал” изредка проводил контратаки, одна из которых после выверенного паса Сагуткина просто обязан был завершать на 55-й минуте взятием ворот Сергей Семенюк.

Дважды довольно угрожающе бил по воротам Гальчука Нгейитала, но однажды не попал в створ ворот, а затем его удар головой взял голкипер хозяев. Судьба противостояния в пользу команды Александра Бабича была решена на 81-й минуте когда Вакула на правом фланге в штрафной переиграл Нгейиталу и с острого угла загнал мяч в сетку ворот “канониров” — 1:0.

Заметим, что следующую игру в пятнадцатом туре УПЛ “Арсенал” проведет 10 ноября на столичном стадионе “Динамо” против ФК “Александрия”.