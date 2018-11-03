"Маріуполь" святкував перемогу над аутсайдером чемпіонату "Арсеналом"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У черговому турі чемпіонату Української Прем’єр-ліги “Арсенал-Київ” поступився у гостях ФК “Маріуполь”, інформує УНН з посиланням на прес-служби команд.

Загалом досить рівна гра до перерви змінилась на суттєву перевагу господарів у другій половині матчу, якими були футболісти “Маріуполя”. “Арсенал” зрідка проводив контратаки, одну з яких після вивіреного пасу Сагуткіна просто зобов’язаний був завершувати на 55-й хвилині взяттям воріт Сергій Семенюк.

Двічі досить загрозливо бив по воротах Гальчука Нгейітала, але одного разу не влучив в створ воріт, а потім його удар головою взяв голкіпер господарів. Доля протистояння на користь команди Олександра Бабича була вирішена на 81-й хвилині коли Вакула на правому фланзі у штрафному майданчику переграв Нгейіталу і з гострого кута загнав м’яч у сітку воріт “канонірів” — 1:0.

Зауважимо, що наступну гру в 15-у турі УПЛ “Арсенал” проведе 10 листопада на столичному стадіоні “Динамо” проти ФК “Олександрія”.

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