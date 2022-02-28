Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области, за эти города идут бои. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook, пишет УНН.
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“По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области. Как сообщают военные, за эти города идут бои”, - написал Кириленко.
Детали
Глава ОГА сообщил, что сейчас работает над предоставлением зеленого коридора - для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей.
Контекст
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.