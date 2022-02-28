Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области - глава ОГА

Цитата

“По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области. Как сообщают военные, за эти города идут бои”, - написал Кириленко.

Детали

Глава ОГА сообщил, что сейчас работает над предоставлением зеленого коридора - для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей.

Контекст

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.