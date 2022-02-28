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Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точками на Донеччині - голова ОДА

Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точками на Донеччині - голова ОДА

Київ • УНН

 • 147853 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точками на Донеччині, за ці міста точаться бої. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook, пише УНН.

Цитата

“Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точками на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої”, - написав Кириленко.

Деталі

Очільник ОДА повідомив, що наразі працює над наданням зеленого коридору - для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів.

Контекст

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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