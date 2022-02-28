Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точками на Донеччині - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точками на Донеччині, за ці міста точаться бої. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook, пише УНН.
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“Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точками на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої”, - написав Кириленко.
Деталі
Очільник ОДА повідомив, що наразі працює над наданням зеленого коридору - для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів.
Контекст
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.