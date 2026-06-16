Мариуполь десятые сутки остается без света после серии взрывов - СМИ

Временно оккупированный Мариуполь десятые сутки остается без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

По словам местных жителей, в ряде районов свет дают на несколько часов в день, при этом о графике подачи электроэнергии никого не уведомляют. В то же время назначенный россией "мэр" города антон кольцов за 10 дней не опубликовал ни одного сообщения о перебоях.

Народ хочет знать хотя бы примерные сроки, когда включают электричество, ведь во многих домах электропечи. Получается, нет возможности просто элементарно приготовить поесть — говорится в одном из сообщений.

Указывается, что проблемы с электроснабжением в Мариуполе начались 6 июня, после того как в городе прогремела серия взрывов. Кроме света, в оккупированной "днр" также жалуются на перебои с топливом — из-за этого треть таксистов уже перестала выходить на линию.

Напомним

После совместной операции Сил обороны Мариупольский торговый порт остался без электроснабжения. Также под удар попало судно теневого флота рф.

В Генштабе подтвердили поражение склада боеприпасов в белгородской области и уничтожение резервуаров возле оккупированного Мариуполя