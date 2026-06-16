Мариуполь десятые сутки остается без света после серии взрывов - СМИ

$44.810.1151.860.02
ukenru
15 июня, 19:20 • 24884 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства
15 июня, 19:02 • 32060 просмотра
Зеленский заявил, что обсудил с Трампом трехстороннюю встречу в США с участием путина
15 июня, 18:05 • 24850 просмотра
Первый кластер открыт: Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении
15 июня, 16:41 • 26496 просмотра
США сосредоточились на войне в Украине — Трамп
Эксклюзив
15 июня, 14:36 • 30085 просмотра
Метрополитен и КГГА объяснили украинцам, можно ли во время тревог приносить матрасы и палатки в подземкуPhoto
15 июня, 13:20 • 26784 просмотра
В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии
Эксклюзив
15 июня, 12:14 • 27347 просмотра
Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности
Эксклюзив
15 июня, 03:11 • 36225 просмотра
россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видеоVideo
Эксклюзив
15 июня, 02:32 • 60416 просмотра
Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени ДовженкоVideo
Эксклюзив
14 июня, 23:27 • 64110 просмотра
Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метроPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.6м/с
61%
747мм
Популярные новости
РФ проиграла Украине суд по статусу Азовского моря и Керченского пролива15 июня, 20:41 • 18335 просмотра
ГП Леса Украины выплатит 83 миллиона за незаконные рубки в заповеднике - Офис ГенпрокурораPhoto15 июня, 20:59 • 11637 просмотра
Удар по Лавре разоблачил абсурдность заявлений рф о том, что она является защитницей христианства - Каллас15 июня, 22:05 • 10078 просмотра
На Закарпатье умер мужчина, которого доставили в больницу из ТЦК15 июня, 23:12 • 12288 просмотра
Лукашенко извинился перед Зеленским и признал уязвимость Беларуси перед ВСУ15 июня, 23:46 • 13325 просмотра
публикации
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15 июня, 19:20 • 24874 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 38051 просмотра
История и особенности французской кухниPhoto15 июня, 11:54 • 40194 просмотра
Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета15 июня, 10:04 • 47455 просмотра
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 119573 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Харьков
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 32925 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 83085 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 81999 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 85939 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 138542 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136
Грибы
Фильм

Мариуполь десятые сутки остается без света после серии взрывов - СМИ

Киев • УНН

 • 3748 просмотра

В оккупированном городе десять дней продолжаются перебои с электричеством и дефицит топлива. Проблемы начались после взрывов 6 июня и обесточивания порта.

Мариуполь десятые сутки остается без света после серии взрывов - СМИ

Временно оккупированный Мариуполь десятые сутки остается без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

По словам местных жителей, в ряде районов свет дают на несколько часов в день, при этом о графике подачи электроэнергии никого не уведомляют. В то же время назначенный россией "мэр" города антон кольцов за 10 дней не опубликовал ни одного сообщения о перебоях.

Народ хочет знать хотя бы примерные сроки, когда включают электричество, ведь во многих домах электропечи. Получается, нет возможности просто элементарно приготовить поесть

— говорится в одном из сообщений.

Указывается, что проблемы с электроснабжением в Мариуполе начались 6 июня, после того как в городе прогремела серия взрывов. Кроме света, в оккупированной "днр" также жалуются на перебои с топливом — из-за этого треть таксистов уже перестала выходить на линию.

Напомним

После совместной операции Сил обороны Мариупольский торговый порт остался без электроснабжения. Также под удар попало судно теневого флота рф.

В Генштабе подтвердили поражение склада боеприпасов в белгородской области и уничтожение резервуаров возле оккупированного Мариуполя09.06.26, 18:00 • 2705 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Вооруженные силы Украины
Мариуполь