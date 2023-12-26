Марьинка не захвачена, город разрушен - Данилов
Киев • УНН
Алексей Данилов опроверг заявления о том, что Марьинка полностью контролируется Россией, отметив, что город в значительной степени разрушен, но все еще частично удерживается украинскими силами.
Сообщение о якобы захвате Марьинки войсками рф - это желание россиян, и не соответствует действительности. Город практически не имеет - он уничтожен войной. Об этом этом заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Голос Америки, передает УНН.
Это - желание россиян захватить этот населенный пункт, а если уж называть вещи как оно есть, - то, что осталось от населенного пункта. Они фактически полностью Марьинку уничтожили. Ни одного дома, ни одного уцелевшего сооружения на территории этого населенного пункта почти нет.
Детали
Алексей Данилов возразил, что вся Марьинка под контролем россиян. И в то же время отметил, что часть Марьинки, Донецкой области, за которую ведутся тяжелые бои, до сих пор остается под контролем Вооруженных сил Украины.
В интервью Голосу Америки Данилов также опроверг тезис о том, что Украина потерпела неудачу во время контрнаступления, поскольку в боях ВСУ уничтожили большое количество военного потенциала России.
Мы каждый день утилизируем огромное количество российских солдат, российского оружия на территории нашей страны. И я хочу сказать, мы осознаем, что мы защищаем не только себя. Мы защищаем Европу.
Контекст
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские войска якобы уже захватили город.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время своего брифинга о мобилизации отвечая на вопрос журналистов по Марьинке подтвердил информацию о том, что города фактически нет, и Силы обороны отошли на окраины того, что осталось от населенного пункта.
Марьинка не захвачена, город разрушен - Данилов
Алексей Данилов опроверг заявления о том, что Марьинка полностью контролируется Россией, отметив, что город в значительной степени разрушен, но все еще частично удерживается украинскими силами.
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