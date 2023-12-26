Марьинка не захвачена, город разрушен - Данилов

Сообщение о якобы захвате Марьинки войсками рф - это желание россиян, и не соответствует действительности. Город практически не имеет - он уничтожен войной. Об этом этом заявил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Голос Америки, передает УНН.

Это - желание россиян захватить этот населенный пункт, а если уж называть вещи как оно есть, - то, что осталось от населенного пункта. Они фактически полностью Марьинку уничтожили. Ни одного дома, ни одного уцелевшего сооружения на территории этого населенного пункта почти нет. - сказал Данилов.

Детали

Алексей Данилов возразил, что вся Марьинка под контролем россиян. И в то же время отметил, что часть Марьинки, Донецкой области, за которую ведутся тяжелые бои, до сих пор остается под контролем Вооруженных сил Украины.

В интервью Голосу Америки Данилов также опроверг тезис о том, что Украина потерпела неудачу во время контрнаступления, поскольку в боях ВСУ уничтожили большое количество военного потенциала России.

Мы каждый день утилизируем огромное количество российских солдат, российского оружия на территории нашей страны. И я хочу сказать, мы осознаем, что мы защищаем не только себя. Мы защищаем Европу. - подчеркнул секретарь СНБО.

Контекст

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские войска якобы уже захватили город.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время своего брифинга о мобилизации отвечая на вопрос журналистов по Марьинке подтвердил информацию о том, что города фактически нет, и Силы обороны отошли на окраины того, что осталось от населенного пункта.