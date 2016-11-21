Марихуаны на полмиллиона гривен изъяли в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители изъяли 10 кг марихуаны стоимостью более полумиллиона гривен в Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Николаевской области.
Правоохранители обнаружили у жителя Николаевской области 10 кг марихуаны. Стоимость изъятого по ценам "черного" наркорынка составляет более 600 тыс. гривен.
Кроме того, нарушитель хранил в своей квартире два кастета. Уже установлено, что мужчина имел судимости за разбой и хулиганство.
В отношении фигуранта открыто уголовное производство по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.