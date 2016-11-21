Марихуани на півмільйона гривень вилучили на Миколаївщині

Правоохоронці виявили у жителя Миколаївської області 10 кг марихуани. Вартість вилученого за цінами “чорного” наркоринку становить понад 600 тисяч гривень.

Крім того, порушник зберігав у власній квартирі два кастети. Вже встановлено, що чоловік мав судимості за розбій та хуліганство.

Відносно фігуранта відкрито кримінальне провадження за ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту) КК України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.