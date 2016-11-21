Марихуани на півмільйона гривень вилучили на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили 10 кг марихуани вартістю понад півмільйона гривень на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Правоохоронці виявили у жителя Миколаївської області 10 кг марихуани. Вартість вилученого за цінами “чорного” наркоринку становить понад 600 тисяч гривень.
Крім того, порушник зберігав у власній квартирі два кастети. Вже встановлено, що чоловік мав судимості за розбій та хуліганство.
Відносно фігуранта відкрито кримінальне провадження за ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту) КК України.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.