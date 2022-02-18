Учения РФ в Черном море не влияют на работу портов Украины - администрация морских портов
Киев • УНН
ОДЕССА. 18 февраля. УНН. Закрытие района плавания через военные учения РФ в Черном море не повлияло на работу украинских портов. Об этом 18 февраля сообщил и. о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Александр Голодницкий, передает УНН со ссылкой на официальное сообщение АМПУ.
Голодницкий сообщил, что в диспетчерские службы администраций портов не поступало информации об отмене запланированных судомер или снижении грузооборота стивидорных компаний и терминалов по причине учений флота РФ.
По предварительным просчетам специалистов АМПУ, теоретически отклонения во времени от прогнозируемых объёмов обработки грузов возможны, но они будут компенсированы в течение года.
“Сравнивая средние показатели обработки судов у причалов и на внешних рейдах портов, имеем следующие данные: 48 судов в сутки — средний показатель обработки судов портами Одесса, Южный, Черноморск, Николаев, Ольвия, Мариуполь, Бердянск к началу учений РФ по сравнению с 54 суднами в сутки — средним показателем после начала учений. Это косвенный индикатор, но достаточно корректный и иллюстративный”, — отметил Голодницкий и добавил, что порты работают даже с большей интенсивностью, чем ранее.
Отметим, что 12 февраля маневры с участием более 30 российских боевых кораблей стартовали в Черном море.