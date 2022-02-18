Учения РФ в Черном море не влияют на работу портов Украины - администрация морских портов

Голодницкий сообщил, что в диспетчерские службы администраций портов не поступало информации об отмене запланированных судомер или снижении грузооборота стивидорных компаний и терминалов по причине учений флота РФ.

По предварительным просчетам специалистов АМПУ, теоретически отклонения во времени от прогнозируемых объёмов обработки грузов возможны, но они будут компенсированы в течение года.

“Сравнивая средние показатели обработки судов у причалов и на внешних рейдах портов, имеем следующие данные: 48 судов в сутки — средний показатель обработки судов портами Одесса, Южный, Черноморск, Николаев, Ольвия, Мариуполь, Бердянск к началу учений РФ по сравнению с 54 суднами в сутки — средним показателем после начала учений. Это косвенный индикатор, но достаточно корректный и иллюстративный”, — отметил Голодницкий и добавил, что порты работают даже с большей интенсивностью, чем ранее.

Отметим, что 12 февраля маневры с участием более 30 российских боевых кораблей стартовали в Черном море.