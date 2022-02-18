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Маневри РФ у Чорному морі не впливають на роботу портів України - адміністрація морських портів

Маневри РФ у Чорному морі не впливають на роботу портів України - адміністрація морських портів

Київ • УНН

 • 12143 перегляди

ОДЕСА. 18 лютого. УНН. Закриття району плавання через військові навчання РФ у Чорному морі не вплинуло на роботу українських портів. Про це 18 лютого повідомив в.о. голови Адміністрації морських портів України (АМПУ) Олександр Голодницький, передає УНН із посиланням на офіційне повідомлення АМПУ.

Голодницький повідомив, що до диспетчерських служб адміністрацій портів не надходило інформації про відміну запланованих суднозаходів або зниження вантажообігу стивідорних компаній і терміналів через навчання флоту РФ.

За попередніми прорахунками фахівців АМПУ, теоретично відхилення у часі від прогнозованих обсягів обробки вантажів можливі, але вони будуть компенсовані протягом року.

“Порівнюючи середні показники обробки суден у причалів та на зовнішніх рейдах портів, маємо наступні дані: 48 суден на добу — середній показник обробки суден портами Одеса, Південний, Чорноморськ, Миколаїв, Ольвія, Маріуполь, Бердянськ до початку навчань РФ порівняно із 54 суднами на добу — середнім показником після початку навчань. Це непрямий індикатор, але доволі коректний і ілюстративний”, — зазначив Голодницький і додав, що порти працюють навіть із більшою інтенсивністю, ніж раніше.

Зазначимо, що 12 лютого маневри за участю понад 30 російських бойових кораблів стартували у Чорному морі.

Українські Національні Новини

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