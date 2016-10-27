Путешественник из Китая исчез при попытке самостоятельно пересечь Тихий океан
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Китайский путешественник Го Чуань исчез при попытке побить рекорд по пересечению Тихого океана самостоятельно, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Береговая охрана США сейчас ведет поиски недалеко от Гавайских островов, где парусный тримаран был замечен без самого путешественника на борту.
Команда поддержки Го Чуань потеряла связь с ним около 10 утра во вторник.
Путешественник покинул Сан-Франциско 18 октября, надеясь прибыть в Шанхай через 20 дней (нынешний рекорд подобного плавания составляет 21 день).
Вскоре после того, как с ним была потеряна связь, на поиски Го Чуаня был отправлен самолет.
Как отмечается, судно Го Чуаня было замечено со сломанным парусом. Самого яхтсмена на борту видно не было.
Сейчас американские корабли направляются к аварийному судну. Представитель береговой охраны сообщил, что Го Чуань был опытным моряком, и это дает надежду найти его живым.
В 2013 году Го Чуань стал первым китайцем, который совершил кругосветное плавание самостоятельно.