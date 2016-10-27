Мандрівник з Китаю зник при спробі самотужки перетнути Тихий океан
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Китайський мандрівник Го Чуань зник під час спроби побити рекорд з перетинання Тихого океану самотужки, передає УНН з посиланням на ВВС.
Берегова охорона США зараз веде пошуки недалеко від Гавайських островів, де вітрильний тримаран був помічений без самого мандрівника на борту.
Команда підтримки Го Чуань втратила зв'язок з ним близько 10 ранку у вівторок.
Мандрівник покинув Сан-Франциско 18 жовтня, сподіваючись прибути в Шанхай через 20 днів (нинішній рекорд подібного плавання становить 21 день).
Невдовзі після того, як з ним був втрачений зв'язок, на пошуки Го Чуаня був відправлений літак.
Як зазначається, судно Го Чуаня було помічено зі зламаним вітрилом. Самого яхтсмена на борту видно не було.
Наразі американські кораблі прямують до аварійного судна. Представник берегової охорони повідомив, що Го Чуань був досвідченим моряком, і це дає надію знайти його живим.
У 2013 році Го Чуань став першим китайцем, який здійснив навколосвітне плавання самостійно.