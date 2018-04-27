Мандрыковская трагедия: экс-директора "Днепрогаза" отпустили

"Постановлением Заводского районного суда города Запорожья чиновник освобожден от уголовной ответственности за совершение указанного преступления в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а уголовное дело - закрыто. Прокуратура не согласилась с таким решением суда и подала апелляцию, требуя отменить указанное постановление, а уголовное производство направить на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в сообщении.

Должностные лица ОАО "Днепрогаз" - генеральный директор, его первый заместитель, главный инженер и мастер производственно-эксплуатационной службы - обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ по повышению опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушения повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, по факту взрыва 13.10.2007 года в многоэтажном доме № 127 на улице Мандрыковской в городе Днепропетровске, в результате чего произошло разрушение подъездов дома и гибель 23 человек, телесные повреждения различной степени тяжести 23 лицам, повреждения имущества в 11 жилых домах и в здании государственного учреждения на общую сумму более 91 млн грн. Преступление относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.