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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Мандриківська трагедія: екс-директора "Дніпрогазу" відпустили

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прокуратура Дніпропетровської області вимагає скасувати постанову Заводського районного суду Запоріжжя, якою звільнено від кримінальної відповідальності колишнього генерального директора ВАТ "Дніпрогаз", обвинуваченого у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до вибуху газу у житловому будинку по вулиці Мандриківській у місті Дніпрі у 2007 році. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

Мандриківська трагедія: екс-директора "Дніпрогазу" відпустили

"Постановою Заводського районного суду міста Запоріжжя посадовця звільнено від кримінальної відповідальності за скоєння вказаного злочину у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальну справу - закрито. Прокуратура не погодилась з таким рішенням суду та подала апеляцію, вимагаючи скасувати вказану постанову, а кримінальне провадження направити на новий судовий розгляд у суд першої інстанції", - йдеться у повідомленні.

Посадові особи ВАТ “Дніпрогаз” - генеральний директор, його перший заступник, головний інженер та майстер виробничо-експлуатаційної служби - обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищенню небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, за фактом вибуху 13.10.2007 року у багатоповерховому будинку № 127 на вулиці Мандриківській у місті Дніпропетровську, внаслідок чого відбулося руйнування під’їздів будинку та загибель 23 осіб, тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 23 особам, пошкодження майна в 11 житлових будинках та у будівлі державної установи на загальну суму понад 91 млн грн. Злочин належить до категорії тяжких та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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