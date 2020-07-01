"Манчестер Юнайтед" одержал разгромный выигрыш в чемпионате Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В едином поединке соревновательного дня 32 тура Английской Премьер-лиги в гости к "Брайтону" приехали футболисты "Манчестер Юнайтед", передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Большее количество нанесенных ударов и лучшее владение мячом обусловило победу "красных дьяволов" 3:0. Полузащитники Гринвуд и Бернарду Фернандес помогли "МЮ" повести команду на перерыв с преимуществом в два мяча. На 50 минуте Фернандеш оформил дубль - 3:0.
Таким образом, "МЮ" набрал 52 очка и вернул себе 5-е место. Также аналогичное количество очков у "Вулверхэмптона". "Брайтон" с 33 баллами 15-й.
Добавим, в следующем туре "Манчестер Юнайтед" будет принимать аутсайдера "Борнмут".