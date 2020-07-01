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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 32026 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118031 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121592 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118876 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 147553 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102953 просмотра

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"Манчестер Юнайтед" одержал разгромный выигрыш в чемпионате Англии

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В едином поединке соревновательного дня 32 тура Английской Премьер-лиги в гости к "Брайтону" приехали футболисты "Манчестер Юнайтед", передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Большее количество нанесенных ударов и лучшее владение мячом обусловило победу "красных дьяволов" 3:0. Полузащитники Гринвуд и Бернарду Фернандес помогли "МЮ" повести команду на перерыв с преимуществом в два мяча. На 50 минуте Фернандеш оформил дубль - 3:0.

Таким образом, "МЮ" набрал 52 очка и вернул себе 5-е место. Также аналогичное количество очков у "Вулверхэмптона". "Брайтон" с 33 баллами 15-й.

Добавим, в следующем туре "Манчестер Юнайтед" будет принимать аутсайдера "Борнмут".

Украинские Национальные Новости

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