"Манчестер Юнайтед" здобув розгромний виграш у чемпіонаті Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У єдиному поєдинку змагального дня 32 туру Англійської Прем'єр-ліги в гості до "Брайтона" завітали футболісти "Манчестер Юнайтед", передає УНН з посиланням на сайти команд.
Більша кількість завданих ударів та краще володіння м'ячем зумовило перемогу "червоних дияволів" 3:0. Півзахисники Грінвуд та Бернарду Фернандеш допомогли "МЮ" повести команду на перерву з перевагою в два м'ячі. На 50 хвилині Фернандеш оформив дубль – 3:0.
Таким чином, "МЮ" набрав 52 очки і повернув собі 5-те місце. Також аналогічна кількість очок є у "Вулверхемптона". "Брайтон" з 33 балами 15-й.
Додамо, у наступному турі "Манчестер Юнайтед" прийматиме аутсайдера "Борнмут".