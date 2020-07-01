"Манчестер Юнайтед" здобув розгромний виграш у чемпіонаті Англії

Більша кількість завданих ударів та краще володіння м'ячем зумовило перемогу "червоних дияволів" 3:0. Півзахисники Грінвуд та Бернарду Фернандеш допомогли "МЮ" повести команду на перерву з перевагою в два м'ячі. На 50 хвилині Фернандеш оформив дубль – 3:0.

Таким чином, "МЮ" набрав 52 очки і повернув собі 5-те місце. Також аналогічна кількість очок є у "Вулверхемптона". "Брайтон" з 33 балами 15-й.

Додамо, у наступному турі "Манчестер Юнайтед" прийматиме аутсайдера "Борнмут".