"Манчестер Юнайтед" одержал четвертую подряд победу в Лиге чемпионов

В дебюте противостояния Марсиалю удалось накрутить трех визави и заработать пенальти. Сам пострадавший принялся выполнять 11-метровый удар — голкипер отметился сейвом. Англичане добились своего перед самым перерывом — Матчи решился на дальний удар и мяч от стойки попал в спину вратарю Свилару, и вкатился в сетку.

Точку в баталии поставил Блинд, который реализовал пенальти на 78 минуте. Стандартное положение заработал Решфорд — 2: 0.

Таким образом, в “МЮ” стопроцентный показатель 12 очков и первая ступенька квартета А. “Бенфика” осталась с нулем в графе набранные баллы.

Примечательно, что “красные дьяволы” могли оформить путевку в плей-офф в случае поражения или ничьей “ЦСКА” в гостевой встрече против “Базеля”. Однако, москвичи обыграли соперника 2: 1.