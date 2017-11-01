"Манчестер Юнайтед" здобув четверту підряд перемогу в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Гранд англійського футболу "Манчестер Юнайтед" на "Олд Трафорд" провів гру четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів проти "Бенфіки", передає кореспондент УНН.
У дебюті протистояння Марсіалю вдалося накрутити трьох візаві та заробити пенальті. Сам постраждалий прийнявся виконувати 11-метровий удар – голкіпер відзначився сейвом. Англійці домоглися свого перед самою перервою – Матчі наважився на дальній удар і м'яч від стійки потрапив у спину воротарю Свілару, та вкотився у сітку.
Крапку у баталії поставив Блінд, який реалізував пенальті на 78 хвилині. Стандартне положення заробив Решфорд – 2:0.
Таким чином, у "МЮ" стовідсотковий показник 12 очок і перша сходинка квартету А. "Бенфіка" залишилась з нулем у графі набрані бали.
Примітно, що "червоні дияволи" могли оформити путівку до плей-оф у випадку поразки або нічиєю "ЦСКА" у гостьовій зустрічі проти "Базеля". Однак, москвичі обіграли суперника 2:1.