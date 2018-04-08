"Манчестер Юнайтед" вышел победителем из манчестерского дерби

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Поединок лидеров Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед” состоялся в рамках 33-го тура турнира, передает корреспондент УНН.

Первую половину ударно провели хозяева стадиона “Этихад”. На 25 и 30 минутах отличились Компани и Гюндоган. Защитник успешно пробил головой после углового, а Гюндоган оформил точный удар под нижнюю стойку ворот. На 51 минуте Гюндоган мог делать дубль, но его удар приняла на себя крестовина рамки ворот Де Хеа.

После этого эффектный результативный пас грудью отдал Эррера на Поля Погба, а через две минуты звездный французский игрок уже забивал головой после навеса Санчеса. Победоносное взятие ворот произошло в конце 7-го десятку минут, когда оборона “горожан” забыла о Крисе Смолинга после розыгрыша штрафного — 2:3.

Таким образом, “горожане” не сумели оформить досрочное чемпионство в этом туре. Они с 84 пунктами опережают “красных дьяволов” на 13 баллов.

Заметим, что украинец Александр Зинченко на этот раз не попал в заявку “МС”.

Стоит отметить некоторые другие результаты игр АПЛ: “Тоттенхэм” в гостях обыграл “Сток Сити” 1:2, “Лестер” дома потерпел поражение от “Ньюкасла” 1:2, а “Ливерпуль” не сумел переиграть “Эвертон” — 0:0 .

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