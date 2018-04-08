"Манчестер Юнайтед" вийшов переможцем з манчестерського дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Поєдинок лідерів Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” і “Манчестер Юнайтед” відбувся в рамках 33-го туру турніру, передає кореспондент УНН.
Першу половину ударно провели господарі стадіону “Етіхад”. На 25 і 30 хвилинах відзначилися Компані та Гюндоган. Захисник успішно пробив головою після кутового, а Гюндоган оформив точний удар під нижню стійку воріт. На 51 хвилині Гюндоган міг робити дубль, але його удар прийняла на себе хрестовина рамки воріт Де Хеа.
Після цього ефектний результативний пас грудьми віддав Андер Еррера на Поля Погба, а через дві хвилини зірковий французький гравець вже забивав головою після навісу Санчеса. Переможне взяття воріт сталося наприкінці 7-го десятку хвилин, коли оборона “городян” забула про Кріса Смолінга після розіграшу штрафного — 2:3.
Таким чином, “міщани” не зуміли оформити дострокове чемпіонство у цьому турі. Вони з 84 пунктами випереджають “червоних дияволів” на 13 балів.
Зауважимо, що українець Олександр Зінченко цього разу не потрапив до заявки “МС”.
Варто відзначити деякі інші результати ігор АПЛ: “Тотенхем” в гостях обіграв “Сток Сіті” 1:2, “Лестер” вдома зазнав поразки від “Ньюкаслу” 1:2, а “Ліверпуль” не зумів переграти “Евертон” — 0:0.