"Манчестер Юнайтед" выиграл шестой подряд поединок в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Сезон Английской Премьер-лиги продолжился поединками 20-го тура в одном из которых "Вест Хэм" принимал "Манчестер Юнайтед", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
На 15-й минуте хозяева остались в меньшинстве. После подката в исполнении француза Фегули, арбитр матча показал полузащитнику прямую красную карточку. Однако, "Красные дьяволы" смогли реализовать преимущество в одного игрока только на 63 минуте, когда Хуан Мата отметился точным ударом после передачи 19-летнего Маркуса Решфорда.
Точку в поединке поставил шведский бомбардир Златан Ибрагимович, воспользовавшись ошибкой соперников при выбивании мяча у своих ворот - 2: 0.
Примечательно, что для подопечных Жозе Моуринью этот триумф стал шестым подряд в АПЛ. В последний раз "МЮ" терял очки в начале декабря, когда сыграли вничью с "Эвертоном" (1: 1).
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" с 39 очками догнал в турнирной таблице "Тоттенхэм" - у команд 6 и 5 места соответственно.