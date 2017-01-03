"Манчестер Юнайтед" виграв шостий поспіль поєдинок в АПЛ

На 15 хвилині господарі залишилися в меншості. Після підкату у виконанні француза Фегулі, арбітр матчу продемонстрував півзахиснику пряму червону картку. Однак, “Червоні дияволи” змогли реалізувати перевагу в одного гравця лише на 63 хвилині, коли Хуан Мата відзначився точним ударом після передачі 19-річного Маркуса Решфорда.

Крапку в поєдинку поставив шведський бомбардир Златан Ібрагімович, скориставшись помилкою суперників при вибиванні м’яча біля власних воріт — 2:0.

Примітно, що для підопічних Жозе Моурінью цей тріумф став шостим поспіль в АПЛ. Востаннє “МЮ” втрачав очки на початку грудня, коли зіграли унічию з “Евертоном” (1:1).

Нагадаємо, що “Манчестер Юнайтед” з 39 очками наздогнав в турнірній таблиці “Тотенхем” — у команд 6 і 5 місця відповідно.