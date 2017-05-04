"Манчестер Юнайтед" на выезде победил "Сельту" в полуфинале Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В первой из двух встреч полуфинальной стадии Лиги Европы испанский “Сельта” на домашнем стадионе “Балаидос” в Виго принимал английский “Манчестер Юнайтед”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Первый тайм прошел при небольшом преимуществе “МЮ”. Отличные возможности открыть счет упустил Маркус Решфорд, Генрих Мхитарян и Джесси Лингард. У хозяев ближайшее к успеху был Васс. Несколько раз опасно атаковал Гвидетти. Однако судьба встречи решалась во второй 45-минутке.
Фол капитана “Сельты” Мальйо в середине тайма оказался роковым. Блинд разбежался, но не нанес удара со штрафного, а вот Маркус Решфорд мощно пробил в дальний угол ворот — 1: 0.
Заметим, что “красные дьяволы” выиграли лишь третий из своих 23 еврокубковых матчей в Испании.
Напомним, что в другой паре “Аякс” разгромил “Лион” — 4: 1.