"Манчестер Юнайтед" на виїзді переміг "Сельту" у півфіналі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У першій із двох зустрічей півфінальної стадії Ліги Європи іспанська “Сельта” на домашньому стадіоні “Балаідос” у Віго приймав англійський “Манчестер Юнайтед”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Перший тайм пройшов за невеликої переваги “МЮ”. Відмінні можливості відкрити рахунок втратив Маркус Решфорд, Генріх Мхітарян і Джессі Лінгард. У господарів найближче до успіху був Даніель Васс. Кілька разів небезпечно атакував Йон Гвідетті. Проте доля зустрічі вирішувалася у другій 45-хвилинці.
Фол капітана “Сельти” Мальйо в середині тайму виявився фатальним. Дейлі Блінд розбігся, але не завдав удару зі штрафного, а от Маркус Решфорд потужно пробив у дальній кут воріт — 1:0.
Зауважимо, що “червоні дияволи” виграли лише третій із своїх 23 єврокубкових матчів в Іспанії.
Нагадаємо, що в іншій парі “Аякс” розгромив “Ліон” — 4:1.