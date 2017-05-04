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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Манчестер Юнайтед" на виїзді переміг "Сельту" у півфіналі Ліги Європи

Київ • УНН

 • 14798 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. У першій із двох зустрічей півфінальної стадії Ліги Європи іспанська “Сельта” на домашньому стадіоні “Балаідос” у Віго приймав англійський “Манчестер Юнайтед”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"Манчестер Юнайтед" на виїзді переміг "Сельту" у півфіналі Ліги Європи

Перший тайм пройшов за невеликої переваги “МЮ”. Відмінні можливості відкрити рахунок втратив Маркус Решфорд, Генріх Мхітарян і Джессі Лінгард. У господарів найближче до успіху був Даніель Васс. Кілька разів небезпечно атакував Йон Гвідетті. Проте доля зустрічі вирішувалася у другій 45-хвилинці.

Фол капітана “Сельти” Мальйо в середині тайму виявився фатальним. Дейлі Блінд розбігся, але не завдав удару зі штрафного, а от Маркус Решфорд потужно пробив у дальній кут воріт — 1:0.

Зауважимо, що “червоні дияволи” виграли лише третій із своїх 23 єврокубкових матчів в Іспанії.

Нагадаємо, що в іншій парі “Аякс” розгромив “Ліон” — 4:1.

Українські Національні Новини

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