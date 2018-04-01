"Манчестер Сити" Зинченко выиграл пятый поединок подряд в АПЛ

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Английской Премьер-лиге серией поединков стартовал 32-й тур чемпионата в одном из которых “Манчестер Сити” в гостях противостоял “Эвертону”, информирует УНН со ссылкой на сайт “горожан”.

В составе победителей отличились нападающие Лерой Сане, Габриэл Жезус и Стерлинг. За “ирисок” забивал форвард Боласи — 3:1.

Таким образом “Манчестер Сити” победили в пятой встрече чемпионата подряд, набрали 84 очка и продолжили уверенно идти к чемпионскому титулу. “Эвертон” остался девятым — 40 очков.

Примечательно, что игрок сборной Украины Александр Зинченко просидел всю баталию на скамейке запасных.

Кроме того добавим, подопечные Хосепа Гвардиолы стали всего лишь третьей командой в истории, которая обыграла всех 19 оппонентов течение одного сезона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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