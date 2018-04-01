"Манчестер Сіті" Зінченка виграв п'ятий поєдинок поспіль в АПЛ

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Англійській Прем’єр-лізі серією поєдинків стартував 32-й тур чемпіонату в одному з яких “Манчестер Сіті” в гостях протистояв “Евертону”, інформує УНН з посиланням на сайт “містян”.

У складі переможців відзначилися нападники Лерой Сане, Габріел Жезус і Рахім Стерлінг. За “ірисок” забивав форвард Яннік Болас — 3:1.

Таким чином “Манчестер Сіті” перемогли у п’ятій зустрічі чемпіонату поспіль, набрали 84 очки і продовжили впевнено йти до чемпіонського титулу. “Евертон” залишився дев’ятим — 40 очок.

Примітно, що гравець збірної України Олександр Зінченко просидів усю баталію на лаві для запасних.

Окрім того додамо, підопічні Хосепа Гвардіоли стали всього лише третьою командою в історії, яка обіграла всіх 19 опонентів протягом одного сезону.

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